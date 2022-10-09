«Витязь» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина с коэффициентом 6.40 на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает ставку на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 5.5 шайбы за 6.40.

Прогнозы на главные события дня.

«Неделю назад «Спартак» был разгромлен «Витязем» в Москве со счётом 1:5 и после той игры Борис Миронов посадил в запас российского вратаря Красикова. Словак Рыбар пока выглядит надёжнее, а позавчера он помог команде увезти победу из Череповца.

В Балашихе он тоже вряд ли будет делать подарки сопернику. А в остальных компонентах – обученность, дисциплина и умение защищаться – красно-белые ничуть не слабее.

Поэтому поставлю на победу «Спартака». Москвичам комфортнее играть в гостях – потому что можно действовать от обороны, на контратаках. «Витязь» же после двух ударных недель чуть подсаживается, оставив много сил в пятницу в Питере.

При столь плотном графике оба соперника будут много ошибаться в своей зоне, а поэтому думаю, что матч получится результативным. Выбираю ставку победа «Спартака» и тотал больше 5.5 шайбы».

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