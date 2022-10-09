«Ростов» — «Краснодар»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.16

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Матч, от которого, думаю, многие ждут голов, результативного футбола. У меня другое видение. «Ростов» точно потеряет кураж после игры с «Зенитом». У «Краснодара» на фоне слабой игры в защите возрастёт требовательность со стороны тренерского штаба к этому компоненту.

И вообще, «Краснодар» уже далеко не такая атакующая команда, как все привыкли её воспринимать. Да, возвращается Кордоба, но гостевая модель «Краснодара» вряд ли сильно изменится.

Думаю, обе команды будут несколько бояться раскрываться, будут уважать друг друга, где-то даже излишне.

Поэтому за отличный коэффициент сыграю тотал меньше 2.5 мяча. «Краснодар» в гостях в основном действует от соперника, а Карпин понимает, что грозит его команде, если она в этой встрече будет открываться и оголять тылы».

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