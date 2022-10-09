«Барселона» — «Сельта»: Эдуард Мор сделал прогноз с коэффициентом 3.05

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Сельта».
Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» в 1-м тайме больше 1.5 мяча за 3.05.
Прогнозы на главные события дня.
«8-й тур чемпионата Испании. У «Барселоны» удивительная статистика: 19 забитых голов и всего один пропущенный за семь матчей. Даже и не вспомню, в каком сезоне команда так мало пропускала, при том что забила больше всех в Испании.
В Лиге чемпионов «Барса» играла во вторник, так что время отдохнуть было. Есть проблемы с травмами, особенно в линии обороны.
При этом нужно понимать, что «Сельта» против грандов играет неудачно: крупно проиграла «Валенсии», «Реалу», «Атлетико» — везде разгромные поражения. Думаю, то же самое будет и в этом матче.
Важный момент, уже в среду (на третий день) «Барселоне» предстоит сыграть важнейший матч с «Интером», где нужна только победа. Поэтому против «Сельты» нужно решить все вопросы как можно быстрее.
Ставлю на ИТБ1 (1.5) в первом тайме – хозяевам нужно быстро гарантировать результат».
Экспрессы на главные события дня.
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- 9 октября 2022
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