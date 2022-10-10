«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».
Ставка: результативная ничья за 4.50.
«Ноттингем Форест» отвратительно стартовал в элитном дивизионе и явно не может пока конкурировать с остальными участниками чемпионата. Пять поражений кряду в последних турах говорят о наличии огромного количества слабых мест в команде, которые срочно нужно исправлять. Однако не стоит забывать о том, что клуб смог переиграть «Вест Хэм» и не уступил на выезде «Эвертону», поэтому о полном провале дебютной части первенства говорить не приходится.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Астон Вилла» и сама далека от своих идеальных кондиций, но не проигрывает уже три игры кряду, сумев выстоять в противостоянии с чемпионом не так давно. В атаке у клуба есть тоже немалые сложности, да и опережение нынешнего противника составляет всего четыре балла. Бирмингемцы довольно уязвимы в гостевых встречах и могут сыграть невзрачно, не имея стабильности.
На мой взгляд, шансы соперников на успех примерно равны в этой встрече. «Ноттингем Форест» будет предельно мотивирован в матче с не самым грозным оппонентом и попытается добыть все три балла. Однако и гости прибудут на стадион не «отбывать номер», а будут сами стараться разжиться баллами. Я считаю, что в этой паре не будет победителя, а всё завершится боевой ничьей», — сказал Павлюченко.
Экспрессы на лучшие матчи дня.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.
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