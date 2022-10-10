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«Арсенал» Тула — «Алания»: смотреть матч Первой лиги, где покажут, прямая трансляция

«Арсенал» Тула — «Алания»: смотреть матч Первой лиги, где покажут, прямая трансляция
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10 октября состоится матч Первой лиги «Арсенал» — «Алания». Начало запланировано на 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.43. Успех гостей оценивается в 3.20. На ничью также дают коэффициент 3.20.

Букмекеры сомневаются, что матч «Арсенал» Тула — «Алания» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.71.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.

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Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.

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