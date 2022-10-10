Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Астон Вилла»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», который состоится 10 октября.

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.22.

Обе команды по большому счёту не хватают с неба звёзд и находятся в статусе аутсайдеров. Только уровень и потенциал у них всё равно ощутимо разный.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ноттингем» остаётся абсолютно худшей командой АПЛ – ни масштабная трансферная кампания, ни вера в тренера, который впервые за годы вывел команду в элиту английского футбола, пока не помогают ей добиваться положительного результата.



В момент, когда новичок чемпионата проигрывает одну игру за другой, клуб и вовсе продлевает контракт с главным тренером – теперь подопечные Стива Купера должны постараться хотя бы прервать серию неудач. Серия длинная, ведь «Ноттингем» проиграл пять последних матчей соперникам разного уровня, в том числе и конкурентам по подвалу «Борнмуту» (2:3) и «Лестеру» (0:4), а в трёх из них команда даже не забивала.

Тем не менее «Астон Вилле» очки нужны точно не меньше, ибо бирмингемцы также в очень опасной близости от зоны вылета. Кредит доверия Стивену Джеррарду тоже не безграничен, однако сейчас у его команды отнюдь не самая плохая серия – три матча без поражений.

Вырвали ничью даже у «Манчестер Сити» (1:1) и минимально уступили «Арсеналу». Справиться с «Ноттингемом» даже на выезде «Астон Вилле» очевидно по силам – предлагаем рассмотреть чистую победу гостей с коэффициентом 2.22.

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