Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио», который состоится 10 октября.
Ставка: победа «Лацио» или ничья за 1.57.
«Фиорентина» в прошлом сезоне демонстрировала содержательный атакующий футбол и по итогам турнирной дистанции пробилась в Лигу конференций. В текущем сезоне она не впечатляет результатами. Коллектив Винченцо Итальяно выиграл в двух встречах при трёх ничьих и трёх поражениях и расположился на 13-й строчке табеля о ранге. Лишь четыре очка отделяют команду от зоны вылета.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Контролирует мяч 61% игрового времени и проводит 35% встречи в атаке (лучшие показатели), где всё так же отличается активными действиями. Игроки выполняют по 16,3 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот (четвёртый и пятый показатели). Забили лишь семь голов, что лишь на 3,11 мяча меньше от количества ожидаемых (xG). Игрока по типу Душана Влаховича не хватает «фиалкам».
«Лацио» продолжает прогрессировать под руководством Маурицио Сарри. После восьми туров команда располагается на пятой строчке. Проиграла лишь в одном матче — с «Наполи» (1:2), расписала мировые с «Торино» (0:0) и «Сампдорией» (1:1) и одержала победу в пяти встречах.
Команда действует 30% игрового времени в защитном блоке и ещё 43% — в середине поля, высоко прессингуя соперников. Игроки не слишком активны у чужой штрафной, но стараются эффективно распоряжаться моментами. Выполняют по 11,3 выстрела (из них — 5,1 в цель) и забили 17 голов. Только три клуба Серии А более производительны впереди. Лишь в одной встрече чемпионата Италии Чиро Иммобиле и его одноклубники не сумели отличиться в воротах своих оппонентов.
При таких раскладах рекомендуем ставку на ничью или победу «Лацио» за 1.57.
Экспресс с коэффициентом 6.62.
Головин назвал двух футболистов ЦСКА, способных заиграть в Европе.
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.
Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.
Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.95 на матч «Фиорентина» — «Лацио».
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