«Металлург» — «Динамо» М: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) одержали гости.
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В первом периоде команды голов не забили. Во втором периоде счёт открыл форвард москвичей Эрик О'Делл после шикарного сольного прохода Дмитрия Рашевского.
На четвёртой минуте третьего периода после броска форварда гостей Ивана Муранова шайба, отскочив от стекла, угодила в голкипера «магнитки» Эдди Паскуале, который закатился вместе с ней в ворота. За две минуты до конца в пустые ворота забросил Иван Муранов. Через 20 секунд счёт размочил форвард хозяев Егор Коробкин с передачи Михаила Фисенко.
Московское «Динамо» впервые за 11 лет победило в Магнитогорске. В предыдущий раз это произошло ровно 11 лет назад, 10 октября 2011 года.
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