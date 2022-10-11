«ПСЖ» — «Бенфика»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бенфика» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 1.75.



«Лидеры группы H встречаются друг с другом в Париже. Неделю назад в Лиссабоне была ничья 1:1. На гол Месси «Бенфика» ответила автоголом. В чемпионате «Бенфика» порезвилась в последнем туре — обыграли «Риу Аве» (4:2). Париж же в последнее время катает унылые низы. Была победа над «Лионом», потом ничья с той же «Бенфикой», сейчас вдесятером после удаления Серхио Рамоса вообще 0:0 сгоняли с «Реймсом». Перед первой встречей с «Бенфикой» обыграли «Ниццу» — 2:1.



10 лучших прогнозов на матчи дня.



Не может же Париж всё время играть низы. Плюс это матч за первое место в группе, ещё и домашняя встреча. Если уже с «Ювентусом» сыграли вершок, то почему бы не попробовать сыграть верх и с «Бенфикой», тем более не сказать, что эта команда сильно сидит в окопах и закрывается.



Атака у Парижа сумасшедшая, яркая, мощная, все в деле — и Мбаппе, и Неймар, и Месси. Я бы сыграл победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Это вызов для Парижа — матч за первое место. Давненько у него таких вызовов не было, или их очень мало, с учётом положения в чемпионате Франции, хоть там и не скажешь, что сильный отрыв от конкурентов, его практически нет.

«Лорьян» буквально сидит на пятках, недалеко «Марсель». Но Париж в чемпионате своё возьмёт. А вот в Лиге чемпионов надо решать здесь и сейчас», — сказал Генич.



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Прогноз Константина Генича с коэффициентом 5.40 на матч «Шахтёр» — «Реал».

FourFourTwo: Месси — лучший футболист в истории, Яшин — 31-й.



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Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.