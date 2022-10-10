Португальцам не нужны звёзды, ведь даже без них они способны навязать борьбу парижанам.

«ПСЖ» — «Бенфика». Не обязательно иметь Месси и Неймара в составе, чтобы забивать

11 октября состоится матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41, а победа лиссабонцев оценена в 7.00. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Бенфика» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» (11.10.2022)

Матч 4-го тура группы H Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» состоится 11 октября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:00 мск. Смогут ли «орлы» навязать борьбу за лидерство в квартете подопечным Кристофа Галтье и в Париже? Разбираемся вместе.

«ПСЖ» — гегемон чемпионата Франции. За 11 сезонов с катарскими владельцами команда восемь раз побеждала в национальном первенстве, но в ЛЧ триумф откладывается постоянно. В сезоне-2019/2020 под началом Томаса Тухеля красно-синие были максимально близки к цели, но в финале уступили «Баварии» со счётом 0:1.

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Не сумела команда достичь цели и под руководством аргентинского тренера Маурисио Почеттино. В сезоне-2020/2021 она дошла до полуфинала, ну а поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2021/2022 от мадридского «Реала» стало определяющим при принятии решения катарскими владельцами относительно его отставки.



Новую главу истории они решили связать с Кристофом Галтье. Экс-тренер «Лилля» отошёл от расстановки с четырьмя защитниками. Он придерживается тактической формации 3-4-3, точнее, её вариации 3-4-2-1, стремясь реализовать имеющийся высокий кадровый потенциал.

В Лиге 1 команда держит игровой акцент на тотальной доминации на поле через контроль мяча (60,7% встречи — лучший показатель). Действует 47% матча в середине поля и ещё 30% — в атаке. Игроки наносят по 16,2 удара по воротам (из них 7,5 — в створ) и забили 28 голов. Большинство мячей на счету атакующего трио.

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Неймар забил восемь голов и отдал семь ассистов, Лионель Месси записал в свой актив пять голов и семь результативных передач, Килиан Мбаппе забил восемь мячей.



На фоне превосходства в классе команда Кристофа Галтье не встречает серьёзного сопротивления в Лиге 1. За десять туров она лишь дважды потеряла очки — сыграла вничью с «Монако» (1:1) и «Реймсом» (0:0). С 26 очками она возглавляет турнирную таблицу. В спину ей дышит «Лорьян» с 25 очками.

В грядущей встрече тренерский штаб не может рассчитывать на Ренату Саншеша, Нуну Мендеша и Преснела Кимпембе. Есть вопросы по состоянию Лионеля Месси. Последние трое — важные игроки стартовой обоймы.

«Бенфика» в прошлом сезоне провалилась почти на всех фронтах. В национальном первенстве финишировала на третьей позиции, в Кубке Португалии выбыла из борьбы уже на стадии 1/8 финала, а в Кубке лиги уступила в финале «Спортингу». На этом фоне руководство клуба попрощалось с Нелсоном Вериссимо.



В межсезонье команду возглавил Роджер Шмидт. Экс-тренер ПСВ придерживается игры по схеме 4-2-3-1. Держит акцент на доминировании на поле с активными действиями у штрафной соперников. Команда в Примейре контролирует мяч 68,4% игрового времени: проводит 44% матча в центре поля и ещё 37% — в атаке. Футболисты выполняют по 20,3 удара, из которых 6,4 — в створ ворот. Гонсалу Рамуш и его одноклубники за девять встреч забили 23 мяча.

Суммарно с матчами Лиги чемпионов за 16 встреч под началом немецкого специалиста «орлы» ни разу не проиграли и лишь дважды сыграли вничью — с «Виторией Гимарайнш» в португальской Примейре (0:0) и с «ПСЖ» (1:1) в Лиге чемпионов. Давид Нерес, Рафа Силва, Жоау Мариу и Гонсалу Рамуш стали новым цельным атакующим механизмом команды, который на пропущенные девять голов ответил 40 забитыми мячами. Впечатляюще!

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Обе команды идут по турнирной дистанции без поражений и демонстрируют завидную результативность в атаке. На двоих они забили уже 74 мяча в 28 официальных встречах во всех соревнованиях. Учитывая турнирную мотивацию и успехи команд в игре впереди, мы бы присмотрелись к ставке «обе забьют» за 1.65.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года

У обеих команд не возникает проблем с демонстрацией и реализацией атакующего потенциала. В текущем сезоне «ПСЖ» и «Бенфика» по разу покинули поле, не сумев поразить ворота соперников. На фоне отсутствия невосполнимых кадровых потерь можно ожидать повтора сценария прошлого матча. Отсюда ставка на обе забьют за 1.65.



Ставка: обе забьют за 1.65.

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