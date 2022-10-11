«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.48.



«Известная поговорка «Если долго мучиться, что-нибудь получится» почему-то совершенно не работает у «Спартака» в отношении «Витязя». Как влетели красно-белые «витязям» в предсезонном товарняке 0:8, так всё пошло кувырком. И вот уже два матча регулярного чемпионата «Спартак» ничего не может с этими татями поделать. Хотя на первый взгляд всё на стороне народной команды: состав не хуже, бюджет не меньше, тренерский штаб не слабее, однако не идёт. Как в известном анекдоте про Вовочку, которого вызвали к доске решать задачу про несущиеся друг на друга поезда. Вопрос был: «Когда они столкнутся?», и Вовочка, даже не начиная решать, сразу ответил: «Никогда!». А на удивлённый взгляд учителя математики развёл руками и добавил: «Не судьба».



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Вот и «Спартаку», видимо, не судьба. И даже статистика личных встреч в своих отдельных сегментах на это намекает. Нет, в целом у красно-белых всё красиво: и полуторное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», и даже шайб в них заброшено больше. Зато в десяти последних матчах, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на спартаковском льду, «Витязь» ведёт 6–4.



Остается надеяться лишь на то, что дважды подряд выиграть у одного и того же соперника, в принципе, очень трудно, но и тут, скажем честно, надежда слабая. Таким образом, и сложился прогноз, в котором «Витязь» в предстоящем матче наберёт ещё два очка. А сколько при этом выделит со своего широкого плеча красно-белым – видимо, будет смотреть на их поведение», — сказал Лебедев.



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