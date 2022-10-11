«Селтик» — «РБ Лейцпиг»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов в Шотландии

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Селтик» — «РБ Лейцпиг» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.20.



«Сразу хочу сказать, что это важнейший матч этой группы, пока обе команды имеют шансы выйти в плей-офф или попасть в Лигу Европы. Сам матч будет очень интересный, команды будут играть в атаку, для «Селтика» это точно матч жизни и смерти, давайте вспомним их матч неделю назад. Со счётом 3:1 «РБ Лейцпиг» дома выиграл, но «Селтик» играл неплохо. Сравняли счёт в начале второго тайма, имели моменты и подходы, но всё же даже за ничью зацепиться не смогли.



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По статистике тоже не сильно отстали от немецкой команды, показатели примерно равны, по ударам 16:12 в пользу хозяев. Например, по угловым «Селтик» больше подал, а в современном футболе стандарты – очень важная составляющая. «Селтик» в чемпионате много забивает со стандартов, поэтому этот компонент дома даст им преимущество. Да и вообще дома «Селтик» из десяти игр проиграл лишь однажды – мадридскому «Реалу» на старте этой ЛЧ. Дома команда пропускает мало: из 10 этих матчей пять игр сыграли «на ноль». Вообще при всех факторах, что «Селтик» дома, что это игра, которая решит их положение в еврокубковой кампании этого года, хочу думать и верить, что они точно не проиграют, да и ничья их особо не устроит. Но «Лейцпиг» сейчас оклемался, стал набирать очки во внутреннем чемпионате, но последняя игра на выходных с «Майнцем» была неидеальна. Но команда отыгралась на 80-й минуте и давила всю игру, имела моменты, но, думаю, в голове держали матч ЛЧ.



Всё вышеперечисленное – за «Селтик», но сила «Лейцпига» и магия ЛЧ может сделать результат непредсказуемым.

Я постараюсь дать точный прогноз — обе команды забьют + ничья», — сказал Гасилин.



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