Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

«Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» — «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Вегаса» и ТБ 6.5 за 5.40.

«Общая статистика в данной серии не слишком обширна, ведь «Вегас», как ни крути, самый что ни на есть новодел. Тем не менее, поскольку соперники представляют Западную конференцию, друг с другом они играют достаточно часто и 29 официальных «междусобойчиков» провести успели. В их число вошли четыре матча плей-офф – именно за столько игр, то есть минимально возможное количество, новобранец «Вегас» сожрал «королей» на первом этапе Кубка Стэнли в далёком 2018 году.

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Стало быть, остаётся у нас для работы со статистикой 25 матчей. Но все их брать нет смысла, возьмём последний десяток. Причём тот десяток, который сыгран в Лос-Анджелесе и который охватывает практически всю историю «Вегаса» с этой стороны.

Налицо у нас ничья по количеству побед – по пять у каждого из соперников. Примечательно, что они ни разу не ушли за пределы основного времени. Разница шайб – 41:30 в пользу «Вегаса».

И тут мы сталкиваемся с первой математической «загогулиной». То есть по всем параметрам в предстоящем матче вырисовывается ничья, но вничью эти соперники по крайней мере в регулярных сезонах не играют. А поскольку перевес всё-таки на стороне «Вегаса», да и ничейный результат по победам в гостях тоже можно считать на стороне гостей, то нам ничего не остаётся, как предсказывать победу «Вегасу», да ещё в основное время. Да ещё с тоталом, превышающим 6.5. Но это, скажем так, стартовая позиция. Берите её за основу, вводите корректуру и смотрите, поможет ли она в окончательном прогнозе», — сказал Лебедев.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Губерниев высмеял Гашека за критику НХЛ из-за россиян.

The Score включил двух россиян в число фаворитов на «Харт Трофи».

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Вегас» с коэффициентом 3.48.

Панарин останется альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 6.93: Мбаппе скучает, Аллегри пишет заявление Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 6.93: Мбаппе скучает, Аллегри пишет заявление
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022