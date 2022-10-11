«Лос-Анджелес» — «Вегас»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» — «Вегас Голден Найтс».



Ставка: победа «Вегаса» и ТБ 6.5 за 5.40.



«Общая статистика в данной серии не слишком обширна, ведь «Вегас», как ни крути, самый что ни на есть новодел. Тем не менее, поскольку соперники представляют Западную конференцию, друг с другом они играют достаточно часто и 29 официальных «междусобойчиков» провести успели. В их число вошли четыре матча плей-офф – именно за столько игр, то есть минимально возможное количество, новобранец «Вегас» сожрал «королей» на первом этапе Кубка Стэнли в далёком 2018 году.



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Стало быть, остаётся у нас для работы со статистикой 25 матчей. Но все их брать нет смысла, возьмём последний десяток. Причём тот десяток, который сыгран в Лос-Анджелесе и который охватывает практически всю историю «Вегаса» с этой стороны.



Налицо у нас ничья по количеству побед – по пять у каждого из соперников. Примечательно, что они ни разу не ушли за пределы основного времени. Разница шайб – 41:30 в пользу «Вегаса».



И тут мы сталкиваемся с первой математической «загогулиной». То есть по всем параметрам в предстоящем матче вырисовывается ничья, но вничью эти соперники по крайней мере в регулярных сезонах не играют. А поскольку перевес всё-таки на стороне «Вегаса», да и ничейный результат по победам в гостях тоже можно считать на стороне гостей, то нам ничего не остаётся, как предсказывать победу «Вегасу», да ещё в основное время. Да ещё с тоталом, превышающим 6.5. Но это, скажем так, стартовая позиция. Берите её за основу, вводите корректуру и смотрите, поможет ли она в окончательном прогнозе», — сказал Лебедев.



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