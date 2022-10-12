«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Глазго

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.93.



«Рейнджерс» находится в хороших кондициях, выступает очень здорово во внутреннем первенстве, однако крайне неудачно провёл все три матча в рамках Лиги чемпионов. Команда не смогла не только заработать хотя бы один балл, но ей даже не удалось ни разу отличиться в воротах оппонентов. Шансов пройти в следующий раунд у шотландцев практически нет, и есть вероятность, что они бросят основные силы на решение вопросов в чемпионате, где пока не являются лидером соревнования.



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Что касается «Ливерпуля», то здесь тоже не всё так радужно. Клуб очень неуверенно выступает в этом сезоне в АПЛ, проиграл в последнем туре «Арсеналу» и пока довольно далёк от первой четвёрки общего зачёта. Однако на международной арене у красных всё складывается более удачно и они имеют все шансы пройти в плей-офф. Класс англичан остаётся с ними даже при не самых лучших кондициях, да и опыта выступлений на таком уровне у них хоть отбавляй.



На мой взгляд, после поражения в чемпионате «Ливерпуль» приложит все усилия для того, чтобы реабилитироваться в еврокубке. По всем параметрам красные на порядок сильнее соперника и вряд ли шотландцам удастся остановить столь мотивированный коллектив. Считаю, что гости не испытают проблем с набором трёх очков и сделают это в уверенном стиле», — сказал Павлюченко.



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