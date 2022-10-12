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«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Шотландии

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Шотландии
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рейнджерс» – «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Тяжелейший отрезок сейчас для Юргена Клоппа. Дело и в том, как команда играла во втором тайме против «Арсенала», и в количестве травмированных, и в обороне команды. А впереди ещё игра с «Манчестер Сити».

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Но перед ней – «Рейнджерс». Команда очень хороша дома. Она только однажды не забила на своём поле в этом сезоне.

Будет тяжелейший матч при такой атмосфере на «Айброкс». Знаменитой атмосфере, тяжёлой для любого гостя.

«Ливерпуль» регулярно забивает и видит свои ворота поражёнными. Обе команды забивали в девяти из последних 12 матчей у красных», — сказал Казанский.

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