Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Порту».

Ставка: «Порту» не проиграет за 1.75.

«Байер» Леверкузен мощно выступил в прошлом розыгрыше Бундеслиги, финишировав на третьем месте турнирной таблицы. В текущем сезоне подопечные Херардо Сеоане не отличаются стабильностью результатов.

Экспресс с коэффициентом 14.50.

В национальном первенстве за девять туров они выиграли лишь в двух встречах, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. Расположились на 15-й строчке табеля о ранге. Лишь два очка до зоны переходных матчей!



«Аптекари» в Бундеслиге контролируют мяч 52,5% встречи: действуют 45% игрового времени в середине поля и ещё 28% — в атаке. Игроки эффективно распоряжаются мячом у штрафной соперников — выполняют по 13,6 удара, из которых 5,7 приходятся в створ ворот (восьмой и четвёртый показатели).

Джереми Фримпонг и его одноклубники не впечатляют реализацией. Забили 13 голов, что лишь на 1,92 снаряда меньше от количества ожидаемых (xG). Не может раскрыться и экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун. За восемь игр он наиграл 276 минут и ни разу не отмечался результативными действиями в воротах соперников. В ЛЧ он лишь дважды выходил на замену под конец встречи.



«Порту» успешно выступает в Примейре. Подопечные Сержиу Консейсау после девяти туров лишь на три очка отстают от лидера чемпионата Португалии. Отличаются надёжной игрой в обороне и производительной в атаке. Игроки наносят по 17,8 выстрела (из них 6,1 — в цель). Мехди Тареми и компания забили 22 мяча. Суммарно за 13 официальных матчей «драконы» лишь раз покинули поле без забитого снаряда в ворота соперников.



Если учесть проблемы «аптекарей» в игре впереди, то мы бы не стали сбрасывать гостей со счетов. Рекомендуем ставку на то, что «Порту» не проиграет. Коэффициент добротный — 1.75. Можно заключить пари — Х2 через тотал больше 2.5 за 3.55.

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