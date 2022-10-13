«Торонто» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Торонто» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» за 3.20.



«Для обоих соперников это будет уже второй матч в наступившем сезоне и одновременно второй матч за два дня. Что, в принципе, в НХЛ с их количеством матчей в регулярном сезоне и относительно поздним (по сравнению с Европой) стартом чемпионата событие достаточно рутинное. Отдельный вопрос, что покажут игроки в таком графике, ведь за 20 с небольшим часов после завершения первого матча игрокам «Торонто» надо успеть прилететь домой из Монреаля (500 с небольшим километров), а Овечкину & Ко, наоборот, улететь из дома в Торонто (почти 600 километров). С другой стороны, как говорил наш корабельный механик на официальном визите в Сан-Диего в середине 90-х годов прошлого века, когда узнал размер зарплаты своего коллеги с американского эсминца: «Да я за такие деньги руками винты вращать буду!». Ну, а с третьей стороны, человеку сколько денег ни дай, он всё равно не поднимет больше, чем ему отмерено Господом, и быстрее тоже не побежит. Поэтому даже у суперпрофессионалов не всё так однозначно.



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Что же ждёт нас в Торонто, на их матче-открытии хоккейного сезона? Привычно берём за основу десять последних междусобойчиков в Торонто и получаем небольшое преимущество «капиталистов», выигравших там шесть раз. Преимущество совсем небольшое, а по разнице шайб его нет вовсе: 35:35.



По идее, надо столбить ничью, но этого делать нельзя, поскольку за пределы основного времени соперники в этих десяти матчах уходили только один раз. Но есть в этой статистике определённая цикличность, согласно которой «Торонто» два раза подряд дома не побеждает. А последний матч, в апреле этого года, «кленовые» выиграли.



Вот и нарисовалась матрица нашего прогноза: выездная победа «Вашингтона», скорее всего, с минимальным преимуществом (сильно разогнаться «вашикам» в Торонто не дают), но в основное время. Теперь добавьте сюда имеющуюся у вас информацию по положению дел в клубах, отполируйте всё это результатами первых матчей – и делайте свой единственно верный прогноз», — сказал Лебедев.



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