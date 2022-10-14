«Салават Юлаев» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Уфе в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Победу по буллитам одержали гости — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).



Экспресс с коэффициентом 9.00.



В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.



В втором периоде счёт открыл защитник гостей Максим Федотов с передач Кенни Агостино и Денниса Яна. На девятой минуте второго периода счёт сравнял форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина.



В третьем периоде и овертайме команды голов не забили.



В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова.



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