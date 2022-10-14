«Салават Юлаев» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Уфе в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Победу по буллитам одержали гости — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Экспресс с коэффициентом 9.00.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
В втором периоде счёт открыл защитник гостей Максим Федотов с передач Кенни Агостино и Денниса Яна. На девятой минуте второго периода счёт сравнял форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина.
В третьем периоде и овертайме команды голов не забили.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 4.85.
Овечкин в матче с «Бостоном» применил 9 силовых приёмов.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь» с коэффициентом 2.53.
Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть рекорд Овечкина.
Тренер «Вашингтона»: пусть НХЛ засчитает гол Овечкина «Амкалу».
- 14 октября 2022
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 13 октября 2022
-
23:00
-
22:15
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00