«Локомотив» — СКА: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Ярославле в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) одержали хозяева.
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В первом периоде команды голов не забили.
Во втором периоде на 16-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Георгий Иванов с передачи Степана Никулина. В конце второго периода счёт удвоил форвард «Локомотива» Егор Коршков после передач Сергея Андронова и Рушана Рафикова.
На шестой минуте третьего периода счёт сократил форвард СКА Игорь Ожиганов с передач Марата Хайруллина и Дамира Жафярова. На 19-й минуте третьего нападающий «Локомотива» Георгий Иванов поставил точку в матче, забив в пустые ворота.
Это поражение стало первым для СКА в основное время. Серия с набранными очками у питерцев длилась 17 матчей.
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