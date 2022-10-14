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«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт

«Ференцварош» — «Црвена Звезда»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт
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Венгерский «Ференцварош» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

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На 23-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Кристоффер Закариассен. На 55-й минуте счёт сравнял форвард «Црвены Звезды» Стефан Митрович. Победный гол на 61-й минуте забил защитник «Ференцвароша» Сами Ммаэ, ассистент — Лоранд Паска.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков после четырёх встреч. «Црвена Звезда» — на четвёртой строчке, не набрав баллов. Второе место в группе занимает «Трабзонспор» (6), третий — «Монако» (6).

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