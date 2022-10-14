«Брентфорд» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Брентфорд» — «Брайтон».
Ставка: «Брайтон» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.89.
«У «Брентфорда» проблемы психологического плана. Лондонцы хорошо начали игру в Ньюкасле, заслуженно забили, но после того, как гол отменили, откровенно посыпались, бросили играть и так же заслуженно проиграли 1:5. Итого получается, что это второе крупное поражение в последних трёх играх, в которых они забили всего один мяч. При всем при этом команда у Франка явно играющая и в свой день производит отличное впечатление. Но удастся ли датчанину вновь направить подопечных в нужное русло – вопрос. Есть опасения, что вновь обрести себя удастся только после паузы на чемпионат мира.
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А вот «Брайтон», хоть не выигрывает уже два тура, продолжает производить отличное впечатление. Южане ничуть не сдали после ухода Грэма Поттера. При Де Дзерби они выглядят всё так же мощно – и с «Ливерпулем», и с «Тоттенхэмом» играли с позиции силы и вполне могли обыграть что одних, что других.
Думаю, гости здесь должны быть ближе к победе и минимум два забитых мяча мы увидим», — сказал Петросьян.
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