«Ростов» — «Урал»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил, авторы голов

14 октября на стадионе «Ростов Арена» матчем между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга открылась программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу во встрече одержали гости — 2:1.
10 лучших прогнозов на матчи дня.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: Алексей Каштанов получил пас на радиусе и с разворота сделал скидку в штрафную, где Лазар Ранджелович технично перебросил Сергея Песьякова. Спустя несколько минут Николай Комличенко оказался на газоне после стыка с Эммерсоном: после просмотра VAR Евгений Турбин назначил пенальти, который реализовал Роман Тугарев.
На 71-й минуте вышедший двумя минутами ранее Рай Влут получил передачу с фланга от Кулакова. Форвард обработал мяч и вторым касанием пробил в нижний угол ворот. В концовке встречи Бевеев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура пропустит вперёд себя или «Спартак» (25), или ЦСКА (24).
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
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Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» с коэффициентом 4.80.
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