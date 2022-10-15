«Динамо» — «Оренбург»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 8.50
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Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург».
Ставка: победа «Динамо» со счётом 2:1 за 8.50.
«Оренбург» сейчас находится в том положении, когда команда может быть полностью собой довольна. А вот для «Динамо» то, что сейчас происходит, — это провал.
Они обязательно будут пытаться исправить ситуацию, и потенциал для этого есть.
Ставлю на победу бело-голубых в игре на встречных курсах. Предполагаю, что встреча получится яркой».
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