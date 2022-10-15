«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.
«Очень давно мы не видели этого дерби в чемпионате России, а оно считается одним из самых принципиальных. И сейчас команды встречаются в тот момент, когда близки в турнирной таблице, но находятся совсем не на тех местах, на которых желали бы.
Только что клубы пережили тренерские перестановки. В «Торпедо» пришёл Талалаев, который вроде бы не подошёл «Локомотиву». Железнодорожники пока не определились с главным тренером.
Думаю, в такой сложной ситуации ни одна из команд рисковать не будет, особенно «Локомотив», у которого пока что исполняющий обязанности главного тренера Фёдоров. Нет Миранчука, созидать будет сложнее, думаю, железнодорожники положатся на контратаки. «Торпедо» на правах хозяев попытается что-то придумать, но по классу игроков оно уступает «Локомотиву».
Поставлю на тотал меньше 2.5 мяча в этой встрече. Считаю, что риска будет минимум. «Локомотив» после восьми пропущенных мячей в двух встречах обязан концентрироваться на обороне».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Победа Миранчука в матче «Торино» — «Ювентус» за коэффициент 3.00.
Гуренко: Едвай — самый нелепый трансфер в эпоху Цорна в «Локомотиве».
Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 3.80.
Уткин: мне кажется, что с приходом Талалаева «Торпедо» не вылетит из РПЛ.
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