«Динамо» Москва — «Сибирь»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет

15 октября в Москве состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь». Начало запланировано на 13:00 мск.

В прямом эфире эту встречу можно посмотреть на КХЛ Prime.

Прогнозы на КХЛ – здесь.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.93. Успех «Сибири» оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.65, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.50.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.34. Если будет буллит в основное время, то сыграет коэффициент 10.0.

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