«Авангард» — «Адмирал»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Адмирал».

Ставка: фора «Авангарда» (-1.5) за 2.05.

«Авангард» выиграл первый матч под руководством нового и. о. главного тренера. И я бы даже уточнил — врио. Потому что не понаслышке знаю амбиции омского клубного руководства, идущие ещё от Анатолия Бардина, и понимаю, что «инородцу без имени», коим в Омске является Михаил Кравец, нужно совершить что-то совершенно невероятное, чтобы надолго уцелеть на должности главного тренера.

Прогнозы на все матчи дня.

Даже если «ястребы» начнут жрать всех соперников, включая олигархат КХЛ, с двузначными счетами, понадобится немало таких побед и как минимум хотя бы один Кубок Гагарина, чтобы за спиной Кравца перестали искать «приличного» тренера.

Тем не менее начало положено, и было бы совсем удивительно, если бы получилось наоборот. Дальневосточные команды как раз и отличаются у нас повышенной любовью к родному льду, а чужой они не любят.

И «Адмирал» в этом вопросе тоже не исключение. Да ещё к тому же в последнее время приморцы заметно сдали, и сейчас, пожалуй, выглядят послабее своих хабаровских соседей. И если уж «Авангард» достаточно спокойно и «в рабочем порядке» разобрался с «Амуром», то «Адмирала» он должен хлопнуть без особых затей.

Прогноз прост и не имеет двойного толкования: домашняя победа «Авангарда» в основное время и с преимуществом от двух шайб и более».

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