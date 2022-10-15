«Краснодар» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч РПЛ 15 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

«Чем любопытна эта встреча? Во-первых, и те и другие играют в атаку. Плюс у «Ахмата» сейчас тренер, который стоял у истоков «Краснодара» — это Сергей Ташуев.

Все прогнозы на сегодня – здесь.

Вроде и неплохо играл «Ахмат» в прошлом туре в Оренбурге, но на второй тайм силёнок не хватило. «Оренбург» добавил и перевернул всё в свою пользу, да и индивидуальные ошибки игроков «Ахмата» имели место быть. Но в первом тайме грозненцы были хороши: команда здорово комбинировала, забила прекрасный мяч, и я думаю, немало проблем доставит «Ахмат» «Краснодару».

5:0 в пользу гостей, как было полтора года назад, конечно, не будет. В прошлом сезоне команды сыграли вничью в Краснодаре. Вообще, «Ахмат» — очень неудобная и неприятная команда для футбола «Краснодара». И я бы не стал говорить, что хозяева здесь однозначные и явные фавориты.

Думаю, будет хороший футбол на отличном стадионе. Футбол должен получиться «верховой».

Мой прогноз на матч в Краснодаре — тотал больше 2.5 мяча. У «Краснодара» не будет Кайо, может быть, это даже в плюс хозяевам, учитывая его удаление в Ростове-на-Дону. «Ахмат» играет «верхи» при Ташуеве. Думаю, и здесь вполне возможно, что мы увидим три забитых мяча».

Экспресс с коэффициентом 14.0.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Геннадий Орлов ответил на жалобы «Краснодара» на судейство.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.

Талалаев рассказал, как в «Ахмате» хотели поговорить по-мужски с Промесом.

Холанд рассказал, какому игроку доверил бы свою жизнь.