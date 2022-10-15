«Краснодар» — «Ахмат»: ставка Константина Генича на матч РПЛ 15 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
«Чем любопытна эта встреча? Во-первых, и те и другие играют в атаку. Плюс у «Ахмата» сейчас тренер, который стоял у истоков «Краснодара» — это Сергей Ташуев.
Все прогнозы на сегодня – здесь.
Вроде и неплохо играл «Ахмат» в прошлом туре в Оренбурге, но на второй тайм силёнок не хватило. «Оренбург» добавил и перевернул всё в свою пользу, да и индивидуальные ошибки игроков «Ахмата» имели место быть. Но в первом тайме грозненцы были хороши: команда здорово комбинировала, забила прекрасный мяч, и я думаю, немало проблем доставит «Ахмат» «Краснодару».
5:0 в пользу гостей, как было полтора года назад, конечно, не будет. В прошлом сезоне команды сыграли вничью в Краснодаре. Вообще, «Ахмат» — очень неудобная и неприятная команда для футбола «Краснодара». И я бы не стал говорить, что хозяева здесь однозначные и явные фавориты.
Думаю, будет хороший футбол на отличном стадионе. Футбол должен получиться «верховой».
Мой прогноз на матч в Краснодаре — тотал больше 2.5 мяча. У «Краснодара» не будет Кайо, может быть, это даже в плюс хозяевам, учитывая его удаление в Ростове-на-Дону. «Ахмат» играет «верхи» при Ташуеве. Думаю, и здесь вполне возможно, что мы увидим три забитых мяча».
Экспресс с коэффициентом 14.0.
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Геннадий Орлов ответил на жалобы «Краснодара» на судейство.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.
Талалаев рассказал, как в «Ахмате» хотели поговорить по-мужски с Промесом.
- 15 октября 2022
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 14 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00