«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй».

Ставка: победа «Питтсбурга» в основное время за 2.31.

«Несмотря на то что «Тампа» у нас уже три года в полном шоколаде, а «Питтсбург» выходит в плей-офф с приличным кряхтением, по регулярным чемпионатам этого не скажешь. Потому что в регулярных чемпионатах преимущество «пингвинов», заработанное ими 10–12 лет назад, терпеливо сохраняется и оберегается.

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Конкретно же по матчам в Питтсбурге картина более скромная, но и здесь преимущество хозяев налицо: в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Питтсбурге, «пингвины» одержали шесть побед, а «молнии» — четыре. Как говорится, скромно, но с вкусом. А вот преимущество по заброшенным шайбам более весомое: 37:28, что даёт нам перспективы приличного тотала в предстоящем матче.

И здесь ещё нужно иметь в виду один немаловажный факт: «Питтсбург» играет второй домашний матч через день. Для «Тампы» это будет уже третья игра со старта сезона, все выездные, и от второй её отделяет чуть более 20 часов, в которые вошла дорога из Коламбуса.

Таким образом, математика находится на стороне хозяев, которые, по мнению этой самой математики, должны победить за пределами основного времени. Вот с этим я категорически не соглашусь, поскольку данные соперники не любят затягивать свои матчи. Вношу свою коррективу, что «Питтсбург» победит в основное время».

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