«Рубин» — «Краснодар-2»: прогноз на матч Первой лиги от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар-2», который пройдёт 16 октября.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1.5) за 1.85.

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После двух поражений подряд казанский «Рубин» сумел обыграть на выезде хабаровский СКА. Леонид Слуцкий несколько видоизменил тактическую схему, а результат не заставил себя ждать.

За счёт двух опорных хавбеков команда получила возможность играть на контратаках. Два гола в ворота достаточно крепкого коллектива из Хабаровска стали подтверждением правильно выбранного курса.

Девять забитых мячей «Краснодаром-2» за 13 туров — слабый показатель. Краснодарская молодёжь пытается действовать таким же образом, как взрослая команда. Однако ничего не получается.

Леонид Слуцкий постарается использовать победный импульс с прошлого матча в Хабаровске. Команда получила заряд уверенности. Весьма вероятно, что хозяева одержат победу. Рекомендуем изучить ставку: «Рубин» победит с форой (-1.5) за коэффициент 1.85.

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