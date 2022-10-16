«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Уфе прошёл матч КХЛ. «Салават Юлаев» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу одержали хозяева со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
В первом периоде на девятой минуте счёт открыл нападающий уфимцев Иван Дроздов с передач Райана Мёрфи и Шакира Мухамадуллина. Через девять минут удвоил преимущество «Салавата» Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Сергея Шмелёва.
Третью шайбу в ворота гостей на пятой минуте второго периода забросил Алексей Пустозёров с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова. В конце второй двадцатиминутки довёл счёт до крупного форвард уфимцев Сергей Шмелёв с передач Александра Кадейкина и Станислава Бочарова.
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 18 октября в 19:30 мск. «Нефтехимик» примет дома новосибирскую «Сибирь» 17 октября в 19:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 3.44 на КХЛ.
Прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь» с коэффициентом 2.56.
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Прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак» с коэффициентом 3.11.
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