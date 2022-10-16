«Динамо» — «Оренбург»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

15 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Динамо» и «Оренбург». Финальный свисток Василия Казарцева зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

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Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Арсен Захарян забежал по флангу и сделал пас к штрафной, а Фёдор Смолов пяткой скинул мяч на Сергея Паршивлюка, который пробил в дальний угол и забил первый гол за «Динамо».

«Оренбург» сравнял счёт в середине тайма: Брайан Мансилья заработал штрафной на фланге в борьбе с Паршивлюком, а Кирилл Капленко навесил в центр штрафной, где Ренато Гойкович фактически без сопротивления сделал скидку головой к углу вратарской. Владимир Сычевой опередил защитника и в касание отправил мяч под дальнюю штангу.

На 52-й минуте Мансилья увенчал свой рывок по левому флангу, навесил к ближнему краю вратарской, а Сычевой оторвался от защиты и ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу, выведя «Оренбург» вперёд.

Спустя восемь минут Ярослав Гладышев обработал мяч на правом фланге и сделал передачу на Вячеслава Грулёва. Тот сделал навес к дальнему краю штрафной на Захаряна, а Арсен вернул мяч Вячеславу, и тот от линии штрафной здорово пробил под правую штангу.

На 81-й минуте Роберто Фернандес вывел «Динамо» вперёд.

«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — девятый.



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