«Трактор» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.83.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Этот матч обещает быть хорошим средством от бессонницы. «Трактор» за последние семь матчей лишь раз сумел забросить больше двух шайб. Проблемы атаки «Ак Барса» ещё более серьёзны. Самое звёздное нападение лиги буксует даже во встречах с такими соперниками, как «Барыс» и «Амур».

Челябинцы без проблем подушат казанских звёзд, но при этом и сами феерить в чужой зоне не будут. Зрители увидят максимум четыре заброшенные шайбы.

Поставил бы на победу «Трактора». «Ак Барс» угодил в слишком уж глубокую яму. Очевидно, что даже Знарок не может заставить команду сыграть хищно и эффективно.

Для борьбы с кризисом нужны специальные мероприятия, на которые по ходу выезда нет ни времени, ни возможности. Дисциплина и собранность будут козырями челябинцев и принесут им успех. Ставлю на тотал меньше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.

Прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь» с коэффициентом 2.56.

Овечкин во второй раз в карьере не смог забить в трёх стартовых матчах сезона.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак» с коэффициентом 3.11.

Овечкин вышел на 81-е место в истории НХЛ по голевым передачам.