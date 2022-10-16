Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» с коэффициентом 3.88

Авторы Betassist сделали прогноз на матч РПЛ «Бавария» — «Фрайбург», который состоится 16 октября.

Ставка: индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 мяча за 3.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мюнхенский клуб идёт в роли фаворита, и в этом нет ничего удивительного. Подопечные Юлиана Нагельсмана после серии неудач в Бундеслиге добыли две разгромные победы: над «Байером» и «Викторией» в Лиге чемпионов. Проблемы вернулись недавно, когда мюнхенцы не смогли обыграть «Боруссию» Дортмунд.

Сейчас у «Баварии» много травм, линия обороны буквально собирается из тех здоровых игроков, что есть у тренера в распоряжении, прессинг стал работать хуже, и возникают провалы в концовках. У чемпиона сейчас нет даже половины побед из всех сыгранных матчей в сезоне.



«Фрайбург» определённо получит шанс на то, чтобы всерьёз насолить сопернику. Кристиан Штрайх практически не меняет стартовый состав, полагаясь на идеальное взаимодействие игроков, и его команда отлично играет на выезде. Учитывая всё это, рекомендуем поставить на минимум два гола от «Фрайбурга».

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