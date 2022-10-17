«Трактор» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ. Местный «Трактор» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

Лучшие прогнозы на КХЛ.

На 16-й минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Антон Бурдасов. Спустя три минуты вторую шайбу в ворота казанцев забросил Теэму Пулккинен с передач Сергея Калинина и Владимира Ткачёва.

На 13-й минуте второго периода Сергей Телегин с передачи Алексея Бывальцева сделал счёт 3:0. Через полторы минуты довёл счёт до крупного нападающий «Трактора» Кирилл Капустин с передачи Теэму Пулккинена. На 17-й минуте второго периода одну шайбу отыграл форвард гостей Станислав Галиев с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова.

На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу в ворота хозяев забросил Никита Дыняк с передач Кристиана Хенкеля и Александра Радулова. На 16-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Антон Бурдасов, оформив дубль.

Экспресс с коэффициентом 13.81.

Прогноз на матч «Автомобилист» – «Амур» с коэффициентом 2.68.

Прогноз на матч «Барыс» – «Торпедо» с коэффициентом 2.17.

Кожевников: Овечкин ещё забьёт своё.

Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.