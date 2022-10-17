«Сампдория» — «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Серии А

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 10-го тура Серии А «Сампдория» — «Рома».



Ставка: ТБ 5.5 жёлтой карточки за 2.17.



«Будет боевой, тяжелый и вязкий матч. «Рома» будет играть на фоне усталости после еврокубков, а «Сампдория» пока еще ни разу не победила в чемпионате. Даже после прихода Дибалы «Рома» не феерит и не показывает какой-то фантастический футбол в плане качества.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Будет много фолов и желтых карточек. В последних семи матчах «Ромы» было пять красных карточек. Чаще всего у соперников «Ромы». Если заглянуть в статистику желтых карточек, то «Сампдория» третья команда по этому показателю.



Мне кажется, что это будет достаточно грубая игра. Не рискну поставить на удаление, но предположу, что будет больше желтых карточек, чем обычно. Остановлюсь на таком варианте – больше 5.5 жёлтой карточки», — сказал Шнякин.



Экспресс с коэффициентом 13.38.



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