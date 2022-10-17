Чемпионат мира по футболу-2022: кто и когда сыграет в матче открытия турнира

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.



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Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября до середины декабря.



Матчи ЧМ-2022 пройдут на 8 стадионах в 5 городах. В матче открытия турнира 20 ноября встретятся команды Катара и Эквадора. Игра начнётся в 19:00 мск.



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