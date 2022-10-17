Прогноз на матч «Лечче» — «Фиорентина» в чемпионате Италии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Фиорентина».

Ставка: «Лечче» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.58.

«Лечче» потихоньку начинает приходить в себя после слабого старта сезона. Жёлто-красные начали относительно стабильно набирать очки, правда, за счёт ничьих, в девяти матчах у них всего одна победа. С другой стороны, матчи с «Лечче» никому из соперников не даются легко, те же «Интер» и «Рома» с ними очень серьёзно намучились.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Винченцо Итальяно пока удерживается в тренерском кресле за счёт нескольких громких побед в Лиге конференций. Но если он в ближайшее время не начнёт стабильно набирать очки в Серии А, то очень скоро боссы укажут ему на дверь. По игре «Фиорентина» сейчас ничем хорошим не отличается и выступает гораздо хуже своих возможностей.



Обе команды трудно отнести к результативным, и те и другие болтаются рядом со средним показателем в два мяча за игру. Конечно, они могут выдавать результативные матчи, но только когда соперник попадётся подходящий. На одном тотале меньше 2.5 мяча далеко не заедешь из-за низкого коэффициента, но к нему можно добавить ставку на непроигрыш хозяев.

Новичок лиги уже зарекомендовал себя крепкой и неуступчивой командой, а для «Фиорентины» сейчас любой соперник может быть опасным. Поставить на непроигрыш «Лечче» плюс тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.58.

Экспресс с коэффициентом 13.38.



Зарема высмеяла тренера ЦСКА Федотова.



Футболисты РПЛ и Первой лиги получат бронь от частичной мобилизации.



Джикия оценил шансы «Спартака» побороться с «Зенитом» за титул.



Слуцкий объяснил скандальные слова про уровень игроков «Рубина».



Галактионов бросит «Пари НН» ради «Локо». И тысячу раз пожалеет об этом.