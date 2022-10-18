«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Витязь».
Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.94.
«Свои предыдущие матчи соперники сыграли в один и тот же день, после чего разными путями отправились на Дальний Восток. Скорее всего, во Владивосток они прибудут с интервалом в один день, и именно этот интервал может стать решающим. Кроме того, на стороне «адмиралов», безусловно, будет играть их сверхузкая канадская площадка, на которой они проводят половину матчей сезона, а все их соперники в лучшем случае пару матчей.
Экспресс с коэффициентом 13.28.
А ещё на стороне хозяев выступает статистика личных встреч. Из которой мы узнаём, что как «Адмирал» не особо любит играть на Западе, так и «Витязь» не слишком комфортно чувствует себя на Дальнем Востоке. И эта серия при общем равенстве имеет чёткий крен в домашнюю сторону. Из восьми междусобойчиков, проведённых во Владивостоке в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Адмирал» выиграл шесть, «Витязь» только два. Но «Витязь» весьма и весьма неплох, цепляется во всех матчах, только не во всех это приводит к результату.
Поэтому мой прогноз будет таким: «Адмирал» в итоге всё равно победит. Но «Витязь» вполне может зацепить во Владивостоке одно очко. И это, в принципе, будет результат, который удовлетворит обе высокие стороны. А когда такой взаимоприемлющий вариант, в принципе, имеется, то чаще всего именно он и срабатывает», — сказал Лебедев.
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