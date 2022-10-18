«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз».



Ставка: победа «Тампы» с форой (-1.5) за 1.96.



«Сезон в НХЛ не успел начаться, а уже пошли разговоры, что, мол, Василевский «не торт». Хотя из того, что бы можно было увидеть, выходило как раз обратное: «не торт» «Тампа» без Василевского. Стоило тренерскому штабу дать отдохнуть своему первому номеру, как «Тампе» в Питтсбурге накидали «полную авоську». То есть пока мы имеем картину двух предыдущих сезонов, когда «Тампа» с Василевским и «Тампа» без Василевского – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А что делать нам, прогнозистам и экспертам? Нам же не докладывают заблаговременно, собираются ли выпускать Васю или он посидит в запасе.



Экспресс с коэффициентом 13.28.



Поэтому столбимся на «Тампу» с Василевским. И тут «Филадельфии», красиво начавшей сезон с двух домашних побед, сразу становится не смешно. Потому что статистика личных встреч для неё и без того не слишком хорошая, а уж в Тампе так и вовсе убийственная. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Тампе в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «лётчики» победили лишь дважды, проиграв восемь «очняков». В том числе проиграли и шесть таких последних матчей, а последняя выездная победа «Филадельфии» в Тампе датирована январём 2017 года.



В общем, всё тут ясно и понятно, если, конечно, в воротах «Тампы» будет Василевский: победа хозяев в основное время и с преимуществом от двух шайб», — сказал Лебедев.

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