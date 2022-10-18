«Оттава» — «Бостон»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».
Ставка: победа «Бостона» за 2.57.
«У «Оттавы» начало сезона не задалось, она успела дважды проиграть, но, будем справедливы, проиграла она в гостях. Таким образом, игра с «Бостоном» станет для канадской команды матчем-открытием сезона, то есть хозяйский разрыв филейной части на британскую геральдику практически обеспечен, и на это тоже надо брать поправку.
Экспресс с коэффициентом 13.28.
А ведь «Оттава» играет конкретно с «Бостоном», мягко говоря, не слишком. Даже у себя дома. В целом у предстоящих гостей почти двукратное преимущество по количеству побед, а конкретно в Оттаве бостонское преимущество и того больше: в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Оттаве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Бостон» победил семь раз, а хозяева только трижды. И оба оттавских междусобойчика в прошлом сезоне «Бостон» тоже выиграл.
Таким образом, всё на стороне гостей, кроме матча-открытия. Именно этот факт не позволяет однозначно прогнозировать гостевую победу «Бостона». Пусть она будет неоднозначной, но «Бостон» всё равно худо-бедно, возможно, и с грехом пополам, но всё-таки испортит праздник болельщикам Оттавы. Даже если хозяева в этом матче тоже что-то поимеют, кроме головной боли», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 10 очков в сезоне.
Прогноз на матч «Тампа» — «Филадельфия» с коэффициентом 4.25.
Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья.
Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 19 голов.
У Капризова худший показатель полезности во всей НХЛ – «-8».
- 18 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 17 октября 2022
-
22:45