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«Оттава» — «Бостон»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава» — «Бостон»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз».

Ставка: победа «Бостона» за 2.57.

«У «Оттавы» начало сезона не задалось, она успела дважды проиграть, но, будем справедливы, проиграла она в гостях. Таким образом, игра с «Бостоном» станет для канадской команды матчем-открытием сезона, то есть хозяйский разрыв филейной части на британскую геральдику практически обеспечен, и на это тоже надо брать поправку.

Экспресс с коэффициентом 13.28.

А ведь «Оттава» играет конкретно с «Бостоном», мягко говоря, не слишком. Даже у себя дома. В целом у предстоящих гостей почти двукратное преимущество по количеству побед, а конкретно в Оттаве бостонское преимущество и того больше: в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Оттаве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Бостон» победил семь раз, а хозяева только трижды. И оба оттавских междусобойчика в прошлом сезоне «Бостон» тоже выиграл.

Таким образом, всё на стороне гостей, кроме матча-открытия. Именно этот факт не позволяет однозначно прогнозировать гостевую победу «Бостона». Пусть она будет неоднозначной, но «Бостон» всё равно худо-бедно, возможно, и с грехом пополам, но всё-таки испортит праздник болельщикам Оттавы. Даже если хозяева в этом матче тоже что-то поимеют, кроме головной боли», — сказал Лебедев.

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