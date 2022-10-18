«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: прогноз Максима Лебедева на встречу НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Лос-Анджелес Кингз».



Ставка: «Нэшвилл» не проиграет за 1.42.



«Команды, начинавшие сезон в Европе, теперь за это расплачиваются длительной реакклиматизацией и проигрывают всем подряд. Но если «Нэшвилл» ещё держат на плаву две чешские победы, то «Сан-Хосе» обустроился на дне турнирной таблицы. На двоих участники выносных матчей проиграли уже после возвращения четыре матча. То есть ничего хорошего в европейских играх для клубов НХЛ нет. Ну и слава богу.



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У «Нэшвилла» после возвращения не идут голы. В каждом из двух матчей после этого «хищники» забрасывали по одной шайбе – с такой результативностью матчи не выигрываются. У «королей» с этим делом получше, а в Миннесоте они и вовсе устроили перестрелку с 13 заброшенными шайбами. И, между прочим, победили в ней.



В Нэшвилле победить будет сложнее хотя бы из-за статистики личных встреч. В этом городе «короли» вообще играют неважнецки. И из десяти последних междусобойчиков, состоявшихся в Нэшвилле в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, победили всего трижды. Против семи побед «хищников». Да и в общей статистике «Лос-Анджелес» заметно уступает – почти двукратно.



Поэтому математический прогноз, конечно же, будет в пользу хозяев. Причем прилично в сторону хозяев, с победой в основное время и хорошей разницей. Но с учётом того, как выглядят «хищники» после возвращения из Европы, я всё-таки математический прогноз слегка подкорректирую. И спрогнозирую минимум одно очко, добытое «хищниками» в домашнем матче. Минимум. А уж если максимум будет соответствовать математическому прогнозу, то лично я ничего против иметь не буду», — сказал Лебедев.

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