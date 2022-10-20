«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.43.



«С «Северсталью» у нас, в принципе, всё понятно, уровень команды определён вполне чётко, и уровень этот позволяет череповчанам хлопнуть дома «Салават». И много чего будет играть хозяевам на руку.



Экспресс с коэффициентом 4.53.



Самый главный фактор заключается в том, что в двух следующих матчах «юлаевцы» будут играть с «Ак Барсом». То есть можно констатировать, что головой они уже там, в «зелёном дерби». Опять-таки статистика личных встреч показывает нам, что «Северсталь» дома играет с Уфой достаточно уверенно: в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце, хозяева побеждали семь раз, гости – только три.



Но при этом нельзя забывать, что в текущем сезоне «Салават» — очень даже выездная команда. На момент написания прогноза уфимцы занимали в общей таблице КХЛ седьмое место, причём по домашних матчам были 13-ми, а по гостевым – четвёртыми, нормально? И в целом «Салават» набрал неплохой ход, о чём свидетельствуют шесть побед в восьми последних матчах (и оба поражения, на минуточку, домашние).



Суммируя все вышеизложенное, предположу, что в предстоящем матче в Череповце «юлаевцы» наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. Я бы даже предположил, что гости выиграют, если бы у них не было впереди двух «зелёных дерби» подряд. Поэтому высоко лезть не буду, но почти уверен, что совсем с пустыми руками из Череповца «юлаевцы» не уедут», — сказал Лебедев.



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