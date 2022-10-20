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«Арсенал» — ПСВ: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

«Арсенал» — ПСВ: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.23.

«Арсенал» находится сейчас в оптимальных кондициях, уже поставил рекорд по стартовым победам в чемпионате и вполне заслуженно лидирует в АПЛ, спокойно разбираясь с оппонентами. Даже при отсутствии ярких звёздных исполнителей «канониры» умело используют весь потенциал своих игроков и смотрятся практически эталонно в первой части сезона. Что касается выступлений в Лиге Европы, то и здесь лондонцы дали понять соперникам, что шансов у тех против них практически нет, выиграв все свои поединки.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

ПСВ довольно неплохо идёт по сезону, смотрится очень внушительно в чемпионате и не дает «Аяксу» расслабиться на вершине таблицы, активно преследуя гегемона. Однако уровень оппозиции в Эредивизии далёк от английского элитного дивизиона, и нидерландцам будет чрезвычайно непросто в выездном противостоянии с «канонирами». Да, красно-белые тоже хороши в обороне, но пока ещё не встречались с лондонцами для проверки своих истинных кондиций.

На мой взгляд, «Арсенал» сейчас на голову превосходит по всем параметрам своего противника и находится ближе к уверенной победе, чем гости к взятию очков. Англичане крайне опасны на своём поле, практически всегда забивают немало и очень грамотны в защитных построениях. Я считаю, что футболистам ПСВ не удастся вскрыть оборонительные рубежи англичан, а вот пропустить нидерландцы могут не раз, учитывая качество линии нападения «канониров», — сказал Павлюченко.

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