«Фулхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Фулхэм» — «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.
«Если смотреть на сезон целиком, то «Вилла» кажется более проблемной командой. Но в последние пару недель, кажется, бирмингемцы чуть прибавили, тогда как лондонцы сбавили обороты.
Экспресс с коэффициентом 4.53.
Команда Марку Силвы не выиграла уже в третьем матче кряду, после двух поражений сыграв домашнюю ничью с «Борнмутом», причем по игре их соперники казались более вероятным победителем – они забили два мяча, а могли и больше. У лондонцев же, которые пропустили девять мячей в последних трех играх, были очевидны проблемы и в обороне, и впереди, где вернувшийся в строй Митрович казался не набравшим кондиции.
«Вилла» в минувшее воскресенье уступила дома «Челси», но выглядела как минимум не хуже команды Грэма Поттера. Бирмингемцы переиграли лондонцы, по сути, во всех компонентах, кроме забитых мячей. Больше угрожали воротам, больше создали голевых моментов, больше подали угловых, но вот на завершающих стадиях атак всякий раз возникали трудности.
Думаю, что если гости сыграют в похожем ключе, они как минимум не проиграют на «Крэйвен Коттедж», — сказал Петросьян.
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