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«Арсенал» — ПСВ: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы

«Арсенал» — ПСВ: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.83.

«Тот матч, из-за которого не будет играться английский мидвик «Арсенал» — «Манчестер Сити». У «Арсенала», мне кажется, в этом матче есть абсолютно чёткая задача – одержать уверенную победу. Если команда обыгрывает ПСВ, то зарабатывает 12 очков и уже точно выходит в стадию плей-офф. В двух оставшихся турах будет достаточно одной победы, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Это очень важно, так как первое место в Лиге Европы с прошлого года позволяет напрямую выйти в 1/8 финала, миновав стадию 1/16 финала, где команды из Лиги Европы будут встречаться с командами из Лиги чемпионов.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

«Арсенал» будет играть основным составом. Команда находится на ходу, даже при учёте того, что ПСВ действительно классная команда, её шансы на успех не высоки. Ожидаю, что на «Эмирейтс» хозяева сумеют оформить уверенную победу. Предлагаю сделать ставку на «Арсенал» с учётом форы (-1). Люблю я такие страховки», — сказал Наливайко.

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