«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и «Локомотив».



Ставка: ТМ 4 за 2.11.



«Вообще, эти оба клуба очень надёжно стараются играть в обороне, поэтому тотал меньше тут прямо сквозит из всех щелей.



Экспресс с коэффициентом 11.0.

Это подтверждает и матч от 19 сентября, когда московское «Динамо» у себя дома уступило «Локомотиву» (1:3).



Кстати, это один из редких случаев, когда динамовцы не набрали ни одного очка в матче. Обычно они даже в случае поражений выжимают одно очко из дополнительного времени.



«Локомотив» одержал четыре победы подряд в последних матчах: в Хабаровске (3:1), дома со СКА (3:1), минским «Динамо» (3:2), в Череповце (4:3 ОТ). А вот московское «Динамо» проиграло два последних матча: дома с «Сибирью» (3:4 по буллитам) и ЦСКА (1:3).



В общем, я бы не стал тут предсказывать домашнюю победу московского «Динамо». Хотя вот насчёт тотала бы призадумался… Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на то, что общий тотал составит меньше 4», — сказал Лысенков.



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