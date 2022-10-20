«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и «Локомотив».
Ставка: ТМ 4 за 2.11.
«Вообще, эти оба клуба очень надёжно стараются играть в обороне, поэтому тотал меньше тут прямо сквозит из всех щелей.
Экспресс с коэффициентом 11.0.
Это подтверждает и матч от 19 сентября, когда московское «Динамо» у себя дома уступило «Локомотиву» (1:3).
Кстати, это один из редких случаев, когда динамовцы не набрали ни одного очка в матче. Обычно они даже в случае поражений выжимают одно очко из дополнительного времени.
«Локомотив» одержал четыре победы подряд в последних матчах: в Хабаровске (3:1), дома со СКА (3:1), минским «Динамо» (3:2), в Череповце (4:3 ОТ). А вот московское «Динамо» проиграло два последних матча: дома с «Сибирью» (3:4 по буллитам) и ЦСКА (1:3).
В общем, я бы не стал тут предсказывать домашнюю победу московского «Динамо». Хотя вот насчёт тотала бы призадумался… Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на то, что общий тотал составит меньше 4», — сказал Лысенков.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Оттава» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.65.
Ничушкин вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ.
Знарок: лишил выходного команду, сразу выиграли.
Домработница похитила коллекционную шайбу Александра Овечкина.
- 20 октября 2022
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 19 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00