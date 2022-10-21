«Майнц» — «Кёльн»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн» в рамках 11-го тура Бундеслиги.



Ставка: обе забьют за 1.66.



«Команды закономерно идут в середине таблицы. Между ними разница в одно очко. «Майнц» спокойно выиграл матч в Кубке Германии 3:0 и до этого обыграл в чемпионате «Вердер». Команда в среднем забивает чуть больше гола из игру, но и пропускает примерно столько же. Хотя мне очень нравится их игра в обороне, явных привозов нет, и с таким подбором игроков они закономерно идут в середине таблицы.



Экспресс с коэффициентом 4.98.



Что касается «Кёльна», команда тоже средней руки, но они еще играют в Лиге конференций. И последние два матча там проиграли «Партизану» со счетом 0:1 и 0:2. Весьма удивительно, что они не смогли забить, так как в чемпионате они забивают много — 19 голов за 10 туров. Это очень неплохой показатель, пропускают тоже достаточно — 17 голов, но пять из них от «Боруссии» из Менхенгладбаха. Тот матч закончился со счетом 2:5.



«Кёльн» в атаке смотрится неплохо, можно вспомнить еще их хорошую игру с Дортмундом, там они выиграли со счетом 3:2. В последнем туре так же выиграли «Аугсбург» 3:2. Из этого мы можем сделать вывод, что команда играет в атаку, но и защита неидеальна. Учитывая, что «Майнц» играет дома и команды — соседи по турнирной таблице, «Майнц» всеми силами будет атаковать и сможет забить, а «Кёльн» очень часто забивает и очень часто пропускает. Логичная ставка на этот матч — обе забьют», — сказал Гасилин.



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