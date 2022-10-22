«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на дерби с коэффициентом 2.68

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.68.

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«Локомотив» очень невзрачно играл при немецком специалисте в качестве главного тренера и смотрелся совершенно скверно в обороне, пропуская порой на ровном месте. После смены фигуры у руля команды ситуация кардинально не изменилась и минимальная победа над «Торпедо» пока не говорит о конце кризисной ситуации.

Да, железнодорожники выглядели более собранно в защите и ушли с поля «сухими», но это мог быть всего лишь всплеск мотивации у коллектива, а не новый тренерский подход.

Что касается «Динамо», то в предыдущих двух турах команда стала выглядеть значительно убедительнее впереди, футболисты создали очень много опасных моментов у ворот оппонентов, и четыре очка в копилку — хорошая добыча. Бело-голубые всё ещё далеки от своей привычной формы, но уже активно набирают обороты и будут заряжены лишь на победу в дерби с ослабленным оппонентом.

На мой взгляд, противостояние двух московских клубов пройдёт в силовой манере и особого преимущества нет ни у тех ни у других. Да, «Локомотив» играет дома при поддержке своих трибун, но гости явно смотрятся солиднее по качеству и готовности. Считаю, что «Динамо» сможет дождаться своего шанса в атаке и воспользуется превосходством в текущей форме и моральном состоянии. Мой прогноз — победа «Динамо» за коэффициент 2.68».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.