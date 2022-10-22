«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на дерби с коэффициентом 2.68

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» за 2.68.
10 лучших прогнозов на субботу.
«Локомотив» очень невзрачно играл при немецком специалисте в качестве главного тренера и смотрелся совершенно скверно в обороне, пропуская порой на ровном месте. После смены фигуры у руля команды ситуация кардинально не изменилась и минимальная победа над «Торпедо» пока не говорит о конце кризисной ситуации.
Да, железнодорожники выглядели более собранно в защите и ушли с поля «сухими», но это мог быть всего лишь всплеск мотивации у коллектива, а не новый тренерский подход.
Что касается «Динамо», то в предыдущих двух турах команда стала выглядеть значительно убедительнее впереди, футболисты создали очень много опасных моментов у ворот оппонентов, и четыре очка в копилку — хорошая добыча. Бело-голубые всё ещё далеки от своей привычной формы, но уже активно набирают обороты и будут заряжены лишь на победу в дерби с ослабленным оппонентом.
На мой взгляд, противостояние двух московских клубов пройдёт в силовой манере и особого преимущества нет ни у тех ни у других. Да, «Локомотив» играет дома при поддержке своих трибун, но гости явно смотрятся солиднее по качеству и готовности. Считаю, что «Динамо» сможет дождаться своего шанса в атаке и воспользуется превосходством в текущей форме и моральном состоянии. Мой прогноз — победа «Динамо» за коэффициент 2.68».
Экспресс с коэффициентом 17.55.
Где покажут матч «Локомотив» — «Динамо».
Денис Давыдов перешёл из «Химок» в клуб Медиалиги.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
Тен Хаг: я уже предупреждал Роналду, что уходить с матча — неприемлемо.
- 22 октября 2022
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:11
-
06:33
-
05:48
-
05:06
-
04:30
- 21 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30