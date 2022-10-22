«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«Буквально пару дней назад команды встречались в Нижнем Новгороде в рамках кубковой встречи, и сейчас они повторно сыграют в чемпионате. Не могу сказать, что подобная ситуация мне нравится.

10 лучших прогнозов на субботу.

Команды достаточно серьёзно изучают друг друга, поэтому вряд ли и этот матч будет результативным. Разве что кто-то много ошибок понаделает. С другой стороны, составы всё-таки будут отличаться, в кубковом матче не все лидеры появились на поле.

«Краснодар» подряд провёл несколько невыразительных матчей, и здесь он будет стараться наконец-то одержать победу. Важно поскорее прервать неудачную серию. Потенциал есть, особенно в группе атаки. Вряд ли так случится, что краснодарцы снова не смогут забить. Сомневаюсь в этом.

«Пари Нижний Новгород» в кубковом матче сыграл очень компактно, концентрация хорошая была. Не уверен, что удастся и во второй раз за несколько дней продемонстрировать такую отдачу. Как ни крути, состав у «Краснодара» всё-таки поинтереснее, а мотивации у него только добавится после поражения.

Поставлю на то, что «Краснодар» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

Экспресс с коэффициентом 17.55.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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