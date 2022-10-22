«Локомотив» — «Динамо»: ставка Егора Титова на московское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Московское дерби команд, которые больше разочаровывают своих болельщиков в этом сезоне. «Локомотив» — это однозначное разочарование. От «Динамо» тоже ждали большего после призового места, но пришлось расстаться с несколькими лидерами, сменить тренера. Возможно, ситуация наладится, по крайней мере, последняя игра с «Ростовом» настраивает на оптимизм. По качеству это была лучшая игра динамовцев в сезоне.

«Локомотив» после увольнения Циннбауэра выиграл в двух матчах подряд по 1:0 – с «Торпедо» и «Химками». Но не видно запаса прочности, игроки нервничают, много нарушают правила. Пока нет определённости с новым главным тренером.

Ситуация очень непростая, а очки нужны, зона вылета не так уж далеко. Какую-то уверенность, может быть, удалось приобрести за последнюю неделю, но скажу откровенно — «Динамо» выглядит интереснее, особенно в середине поля, да и в атаке. По крайней мере, «Динамо» забило шесть мячей в последних двух встречах, команда много моментов создаёт.

Так что в этой встрече ставлю на «Динамо» с форой (0). Наверняка Смолов захочет забить бывшей команде, в прошлом сезоне это ему удалось. Грулёв в хорошей форме, Захарян ощутимо добавил. У «Локомотива» много проблем, Баринова вынужденно опустили в центр обороны, и игра в середине поля оставляет желать лучшего. Надежда только на индивидуальное мастерство».

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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